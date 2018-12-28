Во Львовской области в отеле отравились дети

Иллюстративное фото (УНИАН)

Отравились пятеро детей

В Бориславе (Львовская область) полиция устанавливает обстоятельства отравления 5 детей, которые отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Львовской области.

Сообщается, что отравились четверо детей по четыре года и один - годовалый. Предварительно установлено, что дети могли отравиться, плавая в бассейне гостинично-развлекательного комплекса.

"Предварительный диагноз, который установили медики - "синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) УК Украины.

Напомним, в больницы Запорожья в понедельник, 26 ноября, для проведения обследования доставили двоих детей (2009 и 2002 годов рождения), которые жаловались на затруднение дыхания и першение в горле. У медиков было подозрение об отравлении детей продуктами горения. По факту отравления детей в пассажирском поезде Одесса-Запорожье полиция открыла уголовное производство.

До этого в Запорожской области трое детей умерли от отравления угарным газом. Полиция открыла уголовное производство.