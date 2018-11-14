Полиция открыла дело по факту гибели детей в Запорожской области

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Полиция квалифицировала дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности

По факту гибели троих детей от отравления угарным газом в Запорожской области открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, уголовное производство открыто по признакам части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Было установлено, что женщина 1989 года рождения около 11:00 13 ноября ушла на работу, перед этим включила детям электрический обогреватель, закрыла дом и оставила троих малолетних детей без присмотра. Около 17 часов она возвращалась домой и увидела дым из дымохода дома, а когда открыла дверь, обнаружила пожар.

На место прибыли спасатели, которые эвакуировали из дома троих детей - девочку 2012 года рождения, мальчика 2014 года рождения и девочку 2016 года рождения. Они умерли в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

Сообщается, что семья не состояла на учете органов полиции, службы по делам детей и других ведомств. Место их проживания характеризуется как удовлетворительное.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, 13 ноября, в селе Знаменка Каменск-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар на площади 70 кв. м. В результате этого от отравления продуктами горения погибли три ребенка.

Кроме того, на пожарах в Украине за неделю с 5 по 11 ноября 2018 года, погибли 39 человек.

В частности, за неделю спасатели ликвидировали 1225 пожаров, на которых спасли 48 человек. Вместе с тем, за указанный период на пожарах погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют более 3,6 млн гривен.