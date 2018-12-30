В Івано-Франківській обл. 4 людини отруїлися невідомою речовиною

Ілюстративне фото (УНІАН)

Один чоловік помер

В селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області 4 людини отруїлися невідомою речовиною, один чоловік помер. Про це заявили в Управлінні з питань цивільного захисту населення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 0342.ua.

Як повідомляється, повідомлення про отруєння надійшло вранці 29 грудня.

На місце виклику прибули медики, поліцейські, рятувальники та аварійна бригада газової служби. Там з ознаками отруєння вони виявили 47-річну жінку, її 10-річну дочку і 54-річного співмешканця.

"Без ознак життя було знайдено тіло 49-річного жителя села Лозановка Приморського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Її госпіталізували з ознаками отруєння легкого ступеня. У її 10-річної дочки - отруєння середнього ступеня, у 54-річного чоловіка - отруєння середнього ступеня тяжкості та алкогольне сп'яніння.

Причина отруєння встановлюється.

Нагадаємо, в Бориславі (Львівська область) поліція встановлює обставини отруєння 5 дітей, які відпочивали в одному з готельних комплексів у селищі Східниця.

Раніше, в лікарні Запоріжжя для проведення обстеження доставили двох дітей (2009 і 2002 років народження), які скаржилися на утруднене дихання і першіння в горлі. У медиків було підозра про отруєння дітей продуктами горіння. За фактом отруєння дітей в пасажирському поїзді Одеса-Запоріжжя поліція відкрила кримінальне провадження.