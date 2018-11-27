Полиция расследует отравление детей в поезде Одесса-Запорожье

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

В поезде провели проверку после обращения медиков

По факту отравления детей в пассажирском поезде Одесса-Запорожье, которое произошло 26 ноября, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Известно, что в больницу Запорожья в понедельник 26 ноября, для проведения обследования доставили двоих детей (2009 и 2002 годов рождения), которые жаловались на затруднение дыхания и першение в горле. У медиков было подозрение об отравлении детей продуктами горения.

Получив сообщение медиков, полиция провела проверку в поезде. Было установлено, во время растопки титана топочним материалом в вагоне произошел внезапный кратковременный выброс дыма (эффект обратной тяги).

"Пассажиры услышали запах дыма и пожаловались, им предложили перейти на свободные места в другие вагоны поезда. На станции Запорожье было принято решение вызвать скорую медицинскую помощь. Медицинские работники осмотрели 15 детей, двух из них для обследования направили в больницу. После чего все были отпущены домой. Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает", - добавили в полиции.

Фото: поезд, в котором произошло задымление (zp.npu.gov.ua)

Напомним, в Запорожской области трое детей умерли от отравления угарным газом. Полиция открыла уголовное производство.