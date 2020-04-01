В Ивано-Франковске возможно резкое увеличение случаев COVID-19

В Ивано-Франковске может резко увеличиться количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом во время брифинга заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для проведения Полимеразной цепной реакции в лабораторию были отправлены 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус.

"Мы провели 225 тестов, из них 76 дали положительные результаты. 70 тестов передали на ПЦР систему. Ожидаем результатов. Поэтому не бойтесь, если статистика резко возрастет", - заявил Марцинкив.

Также он отметил, что в областной больнице Ивано-Франковска находится восемь пациентов в тяжелом состоянии. Все они нуждаются в кислороде, хотя и не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине подтверждены 669 случаев коронавируса. Из них 120 были выявлены за прошлые сутки. В Ивано-Франковской области лабораторно подтверждены 64 случая COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в связи с распространением коронавируса в Ивано-Франковске со 2 апреля ограничивают въезд в город. Также с 1 апреля вводится ограничение на пользование детскими, игровыми и спортивными площадками на время карантина, а также вводится запрет на посещение парков и разведение костров на улице.

Кроме этого отмечалось, что у умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус. В связи с этим местный областной перинатальный центр могут закрыть на карантин.