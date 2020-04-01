Минздрав опубликовал алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прежде всего, если появились симтомы, нужно позвонить врачу или 103

В Минздраве опубликовали алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, если появились симптомы (кашель, повышение температуры, общая слабость) или вы заболели, то позвоните своему врачу.

Если, кроме вышеуказанных симптомов, есть одышка, стойкая боль в грудной клетке, значительное повышение температуры, диарея и нарушение сознания, то позвоните экстренной медицинской помощи по номеру 103. Затем диспечер определит ваше состояние и направит к вам бригаду скорой помощи.

Подготовьтесь к приезду бригады:

откройте двери,

проветрите помещение,

наденьте медицинскую маску.

Потом, когда медработники оценят ваше состояние, определят нужна ли госпитализация. Если показаний к госпитализации нет, то они предоставят рекомендации относительно самоизоляции и обратиться к своему семейному врачу, а при его отсутствии - на региональную горячую линию.

При необходимости к вам направят медработника для сбора биоматериалов для лабораторного обследования на коронавирус.

Если показания к госпитализации есть, а именно по среднему и тяжелому течению заболевания, вас госпитализируют в определенную больницу на стационарное лечение.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине количество зараженных новым коронавирусом составило 669.