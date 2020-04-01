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Количество заболеваний коронавирусом в Украине превысило 660: список по областям

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 10:16
Количество заболеваний коронавирусом в Украине превысило 660: список по областям
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество случаев в Киеве

В Украине увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом до 669, наибольшее количество инфицированных в Киеве - 134. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего в Украине коронавирус был подтвержден в 23 областях и городе Киеве.

  • Винницкая область - 49 случаев;
  • Волынская область - 7 случаев;
  • Днепропетровская область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 64 случая;
  • Кировоградская область - 6 случаев;
  • м. Киев - 134 случая;
  • Киевская область - 57 случаев;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 12 случаев;
  • Полтавская область - 2 случая;
  • Ровенская область - 15 случаев;
  • Сумская область - 19 случаев;
  • Тернопольская область - 98 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черновицкая область - 104 случая;
  • Черкасская область - 52 случая;
  • Черниговская область - 2 случая.

Количество заболеваний коронавирусом в Украине превысило 660: список по областям

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.

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