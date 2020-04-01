У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местный областной перинатальный центр могут закрыть на карантин

Коронавирус подтвердили у женщины, которая после родов умерла в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Об этом сообщил главный санитарный врач области Руслан Савчук, передают местные СМИ.

По его словам, у женщины из Болехова подтвердилось наличие COVID-19.

"Гинекология закрыта полностью, все работники регистрируются в журнале карантинного наблюдения. Их дважды в день контролируют. Возможно, мы пойдем на карантин всем перинатальным центром. Не просто это, но есть возможность роды перевести в другие учреждения", - отметил Савчук.

Как пишут местные СМИ, женщина находилась в роддоме на протяжении последних 20 дней. Ее родственники полагают, что заразиться она могла в медицинском учреждении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умерла роженица с подозрением на коронавирус.

Вчера стало известно, что Ивано-Франковск ограничивают на въезд из-за COVID-19 со 2 апреля. На въездах в город устанавливаются контрольные пункты пропуска, на которых будет проводиться температурный скрининг.