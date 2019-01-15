В Ивано-Франковске нашли гранату в медуниверситете

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения

Полицейские обнаружили и обезвредили гранату на территории кафедры физического воспитания медицинского университета Ивано-Франковска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Как сообщается, в полицию позвонил житель областного центра и сообщил, что на улице Целевича на территории кафедры физического воспитания лежит предмет, похожий на гранату.

На место происшествия выехали специалисты. Полицейские эвакуировали студентов и персонал учебного заведения.

"Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: с помощью детонирующего шнура осуществили взрыв", - рассказали в полиции.

Следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения.

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Отметим, пиротехники ГСЧС с начала 2019 года осуществили 32 выезда и уничтожили 355 взрывоопасных предметов.

Напомним, правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который бросил гранату в помещение банка в Павлограде (Днепропетровская область).