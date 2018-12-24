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В Днепропетровской обл. задержали мужчину, который бросил гранату в помещение банка

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 22:34
В Днепропетровской обл. задержали мужчину, который бросил гранату в помещение банка
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате взрыва никто не пострадал

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который бросил гранату в помещение банка в Павлограде (Днепропетровская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, в воскресенье, 23 декабря, около 21:00 на улице Центральной города Павлоград мужчина кинул гранату в помещение банка. Предварительно установлено, что мужчина использовал гранату РГД-5.

Отмечается, что у задержанного правоохранители обнаружили еще одну гранату РГД-5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

По факту преступления открыто уголовные производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области во время проверки проверки заброшенных домов, правоохранители обнаружили в подвале арсенал боеприпасов. В ходе проверки заброшенных домов правоохранители изъяли ручной гранатомет, противотанкову мину, гранату Ф-1, взрывчатку и полтысячи патронов.

Напомним, в Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам.

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