В Івано-Франківську знайшли гранату в медуніверситеті

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Слідчі встановлюють, як граната потрапила на територію навчального закладу

Поліцейські виявили і знешкодили гранату на території кафедри фізичного виховання медичного університету Івано-Франківська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.

Як повідомляється, в поліцію зателефонував житель обласного центру та повідомив, що на вулиці Целевича на території кафедри фізичного виховання лежить предмет, схожий на гранату.

На місце події виїхали фахівці. Поліцейські евакуювали студентів і персонал навчального закладу.

"Виявлений боєприпас знаходився в надзвичайно небезпечному стані і міг спрацювати в будь-який момент. Тому вибухотехніки негайно його знешкодили: за допомогою детонуючого шнура здійснили вибух", - розповіли в поліції.

Слідчі встановлюють, як граната потрапила на територію навчального закладу.

Фото: місце події (npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Зазначимо, піротехніки ДСНС з початку 2019 року здійснили 32 виїзди і знищили 355 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який кинув гранату у приміщення банку у Павлограді (Дніпропетровська область).