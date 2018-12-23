В Донецкой области полиция обнаружила арсенал боеприпасов

Фото: изъятый арсенал (npu.gov.ua)

Арсенал хранился в подвале заброшенного здания

В прифронтовом Новотроицком (Донецкая область), во время проверки заброшенных домов, правоохранители обнаружили в подвале арсенал боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что работники контрразведки СБУ и полицейские Волновахского района проводят совместные рейды по разрушенным и заброшенным домам, что расположены на линии разграничения.

"В результате проверки заброшенных домов участковые офицеры полиции и представители СБУ изъяли ручной гранатомет, противотанкову мину, гранату Ф-1, взрывчатку и полтысячи патронов", - сообщили в Нацполиции.

На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые изъяли найденный арсенал.

"Указанный факт зарегистрирован в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка. Полиция устанавливает владельца арсенала", - добавили в Нацполиции.

Фото: арсенал оружия (npu.gov.ua)

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