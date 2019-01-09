Пиротехники ГСЧС с начала года уничтожили 355 взрывоопасных предметов

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В частности, во Львове уничтожили три гранаты времен Второй мировой

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года осуществили 32 выезда и уничтожили 355 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В частности, во Львове на улице Керченской во время прогулки лесопарковой зоной, на расстоянии 200 м от жилых домов и 100 м от дороги, обнаружено 3 предмета, внешне похожие на ручные гранаты времен Второй мировой войны. Пиротехники ГСЧС, которые прибыли на вызов, боеприпасы изъяли с места находки и уничтожили в специально отведенном для этого месте.

Вместе с тем, в Хмельницкой области был уничтожен один артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны. Взрывоопасную находку было обнаружено в селе Севрюки, Красиловского района местными жителями.

Кроме того, ведутся также и работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, в Донецкой области пиротехнические подразделения обследовали 4,6 га территории, где обнаружили и изъяли 28 единиц взрыво-опасных предметов.

Напомним, в 2018 году пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уничтожили 67 942 взрывоопасных предметов.

РБК-Украина сообщало, что территорию в 16-ти километровой зоне вокруг арсенала боеприпасов в Ичне (Черниговской области) в декабре полностью очистили от снарядов.