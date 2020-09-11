ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ивано-Франковск открывает детсады, школы переходят на дистанционное обучение

Ивано-Франковск, Пятница 11 сентября 2020 13:23
Ивано-Франковск открывает детсады, школы переходят на дистанционное обучение
Фото: детский сад (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

С понедельника, 14 сентября, в Ивано-Франковске открывают детские сады. Также открываются и школы, однако пока учеба будет проходить дистанционно.

Об этом в Facebook заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, детские сады будут открываться поэтапно, их посещение является не обязательным, родители сами будут принимать такое решение.

"С понедельника мы начинаем запуск наших детских садиков. Поэтапно, постепенно выходим из карантина в детских садиках. Что касается школ. Мне бы очень хотелось, чтобы мы открыли, но нам продлили "красную зону" карантина, и с понедельника мы переходим на дистанционную форму обучения", - сообщил Марцинкив.

Показники захворюваності у місті покращується: йде хороша тенденція до зменшення числа хворих Але, на жаль, Івано-Франківськ досі у червоній зоні Розумію, що ситуація непроста і потрібно приймати рішення щодо роботи закладів освіти. Вже маючи досвід Тернополя, вирішили поетапно відкривати дитячі садочки з понеділка Адже часто саме це питання стоїть гостро. Наголошую, що відвідування дошкільного закладу - не обов'язкове, а приймається зваженим рішенням батьків Щодо шкіл - то вони також запрацюють з понеділка. Щоправда, з дистанційною формою навчання

Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Напомним, 10 сентября Украину поделил на новые зоны карантина, в "красной зоне" остались три областных центра Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Ранее Марцинкив сообщал, что с понедельника, несмотря на "красную зону" карантина в Ивано-Франковске откроют школы и детские сады.

Также РБК-Украина писало, что за саботаж выполнения карантинных условий с мэрами городов центральная власть планирует проводить "индивидуальные беседы".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Ивано-Франковсккарантиншколадетский сад
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь