Ивано-Франковск открывает детсады, школы переходят на дистанционное обучение

Фото: детский сад (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

С понедельника, 14 сентября, в Ивано-Франковске открывают детские сады. Также открываются и школы, однако пока учеба будет проходить дистанционно.

Об этом в Facebook заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, детские сады будут открываться поэтапно, их посещение является не обязательным, родители сами будут принимать такое решение.

"С понедельника мы начинаем запуск наших детских садиков. Поэтапно, постепенно выходим из карантина в детских садиках. Что касается школ. Мне бы очень хотелось, чтобы мы открыли, но нам продлили "красную зону" карантина, и с понедельника мы переходим на дистанционную форму обучения", - сообщил Марцинкив.

Показники захворюваності у місті покращується: йде хороша тенденція до зменшення числа хворих Але, на жаль, Івано-Франківськ досі у червоній зоні Розумію, що ситуація непроста і потрібно приймати рішення щодо роботи закладів освіти. Вже маючи досвід Тернополя, вирішили поетапно відкривати дитячі садочки з понеділка Адже часто саме це питання стоїть гостро. Наголошую, що відвідування дошкільного закладу - не обов'язкове, а приймається зваженим рішенням батьків Щодо шкіл - то вони також запрацюють з понеділка. Щоправда, з дистанційною формою навчання Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Напомним, 10 сентября Украину поделил на новые зоны карантина, в "красной зоне" остались три областных центра Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Ранее Марцинкив сообщал, что с понедельника, несмотря на "красную зону" карантина в Ивано-Франковске откроют школы и детские сады.

Также РБК-Украина писало, что за саботаж выполнения карантинных условий с мэрами городов центральная власть планирует проводить "индивидуальные беседы".