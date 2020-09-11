Івано-Франківськ відкриває дитсадки, школи переходять на дистанційне навчання

Фото: дитячий садок (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

З понеділка, 14 вересня, в Івано-Франківську відкривають дитячі садочки. Також відкриваються і школи, однак поки що навчання буде проходити дистанційно.

Про це в Facebook заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, дитячі садки будуть відкриватися поетапно, їх відвідування є обов'язковим, батьки самі будуть приймати таке рішення.

"З понеділка ми починаємо запуск наших дитячих садків. Поетапно, поступово виходимо з карантину в дитячих садках. Що стосується шкіл. Мені б дуже хотілося, щоб ми відкрили, але нам продовжили "червону зону" карантину, і з понеділка ми переходимо на дистанційну форму навчання", - повідомив Марцінків.

Показники захворюваності у місті покращується: йде хороша тенденція до зменшення числа хворих Альо, на жаль, Івано-Франківськ досі у червоній зоні Розумію, що ситуація непроста і потрібно приймати рішення щодо роботи закладів освіти. Вже маючи досвід Тернополя, вирішили поетапно відкривати дитячі садки з понеділка Адже часто саме це питання стоїть гостро. Наголошую, що відвідування дошкільного закладу - не обов'язкове, а приймається зваженим рішенням батьків Щодо шкіл - то вони також запрацюють з понеділка. Щоправда, з дистанційною формою навчання Опубліковано Русланом Марцінковим П'ятниця, 11 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 10 вересня поділив Україну на нові зони карантину, в "червоній зоні" залишилися три обласних центри Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

Раніше Марцінків повідомив, що з понеділка, незважаючи на "червону зону" карантину в Івано-Франківську відкриють школи і дитячі сади.

Також РБК-Україна писало, що за саботаж виконання карантинних умов з мерами міст центральна влада планує проводити "індивідуальні бесіди".