Ивано-Франковск ограничивают на въезд, а Минздрав разрешил работу рынкам: новости за 31 марта

Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 645, Ивано-Франковск со 2 апреля ограничивает въезд в город, Минздрав разрешил работу продуктовым рынкам при выполнении ряда условий. Подробнее о том, что произошло во вторник, 31 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине число заболевших коронавирусом превысило 600 человек

Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 645. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. В частности, за день было подтверждено 96 новых случаев заражения коронавируса.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием", - говорится в сообщении. Также сообщается о 17 смертельных случаях от вируса. От инфекции излечились 10 украинцев - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Ивано-Франковск ограничивают на въезд из-за COVID-19

Из-за коронавируса в Ивано-Франковске со 2 апреля ограничивают въезд в город. Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, на въездах в Ивано-Франковск установят контрольно-пропускные пункты, на которых будет проводиться обязательный температурный скрининг. Въезд в город ограничивается с 00:00 2 апреля. Для этого Марцинкив попросил задействовать Национальную гвардию.

Минздрав разрешил работу продуктовым рынкам

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача.

Минздрав назвал 6 условий для возможности работы таких рынков.

В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Так, на сайте парламента опубликованы два проекта постановлений "Об отмене решения Верховной рады" о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения (регистр. №2178-10 от 10.10.2019 года)". Авторы постановления - два внефракционных нардепа.

Таким образом, до рассмотрения данных постановлений, подписание законопроекта №2178-10 заблокировано как для главы парламента, так и для президента.

Ермак назвал условия проведения саммита "нормандской четверки"

Саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет после выполнения нескольких условий. Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностям. В первую очередь, это минские договоренности", - заявил Ермак.

Дело Кожары: на одежде его жены нашли следы от выстрела

Экспертиза обнаружила следы от выстрела на одежде жены Леонида Кожары, который арестован по подозрению в убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство. Інфо".

По данным журналистов, после смерти Старицкого одежду Леонида Кожары и его жены Марины Козерод отдали на экспертизу. В выводах экспертов значится, что на одежде и теле Кожары не нашли ни следы крови Старицкого, ни следов от выстрела. В то же время на спортивной кофте, в которую в день убийства была одета Козерод, эксперты обнаружили дифениламин, который может свидетельствовать о наличии следов от выстрела.

Киев замело снегом в последний день марта: яркие фото и видео

В Киеве пошел снег в последний день марта. Утро карантинной столицы многие жители встретили, наблюдая за погодной аномалией с балконов многоквартирных домов. Фото и видео снегопада в эпицентре весны - в материале Styler.