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В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли

Новости » Политика     31.03.2020 - 12:25
В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования за закон

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Так, на сайте парламента опубликованы два проекта постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П1 "Об отмене решения Верховной рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения (регистр. №2178-10 от 10.10.2019 года)". Авторы постановления - два внефракционных нардепа.

Таким образом, до рассмотрения данных постановлений, подписание законопроекта №2178-10 заблокировано как для главы парламента, так и для президента.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал принятие законопроекта о рынке земли. По его словам, принятие этого документа - первый шаг к земельной реформе.

Как писало РБК-Украина ранее, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что принятие закона о рынке земли является весомым толчком для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса.

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