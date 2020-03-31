Минздрав разрешил работу продуктовым рынкам

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав назвал 6 условий для возможности работы таких рынков

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача.

Согласно документу, рынки могут функционировать при следующих условиях:

это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;

на 20 кв.м территории рынка - не более одного человека;

дистанция между людьми в очередях - минимум 1,5 метра;

персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;

рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;

для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.

Напомним, работа продуктовых рынков была запрещена в соответствии с карантинными мерами, принятыми Кабинетом министров для борьбы с пандемией коронавируса в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский на время карантина в Украине попросил местные власти самостоятельно решать вопросы работы продуктовых рынков.

Также сообщалось, что, несмотря на карантин, со временем часть продуктовых рынков сможет начать работать, если они будут соблюдать санитарные нормы и противоэпидемические меры.