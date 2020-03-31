Дело Кожары: на одежде его жены нашли следы от выстрела

Фото: Леонид Кожара (facebook.com/kozhara)

Экспертиза выявила детали, которые пока не учтены следствием

Экспертиза обнаружила следы от выстрела на одежде жены Леонида Кожары, который арестован по подозрению в убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство. Інфо".

По данным журналистов, после смерти Старицкого одежду Леонида Кожары и его жены Марины Козерод отдали на экспертизу. В выводах экспертов значится, что на одежде и теле Кожары не нашли ни следы крови Старицкого, ни следов от выстрела.

В то же время на спортивной кофте, в которую в день убийства была одета Козерод, эксперты обнаружили дифениламин, который может свидетельствовать о наличии следов от выстрела. Журналисты связались с прокурором по этому делу, который отказался отвечать устно на вопросы.

"Слідство. Інфо" связывалось с Мариной Козерод накануне задержания ее мужа. Однако женщина не захотела общаться и объяснить, как на ее одежде в тот вечер появились следы от выстрела. При этом уже после задержания Кожары ее показания изменились.

По данным источников, суд допрашивал ее в закрытом режиме. В новых показаниях Козерод указывает, что когда ее муж был на втором этаже, Старицкий якобы достал из ящика пистолет и хотел выйти на улицу пострелять. Козерод пыталась его остановить и хватала за руки, якобы в этот момент и произошел выстрел.

Напомним, ранее сообщалось, что на суде по делу Кожары его жена заявила о причастности к убийству экс-гендиректора "Интера".

Впрочем, на сегодня бывший министр иностранных дел Украины находится под стражей по подозрению в убийстве Старицкого.