Головна » Життя » Суспільство

В Івано-Франківську під час прибирання снігу побили комунальника: що загрожує нападнику

Понеділок 12 січня 2026 18:30

В Івано-Франківську під час прибирання снігу побили комунальника: що загрожує нападнику Фото: Прибирання снігу (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Івано-Франківську під час прибирання снігу побили працівника комунальної служби. Інцидент стався вранці 8 січня та завершився затриманням нападника і взяттям його під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

У чому суть конфлікту

Як повідомили правоохоронці, 63-річний працівник КП "Благоустрій" прямував на роботу та ніс лопату для розчищення снігу. У цей момент позаду під’їхав автомобіль, водій якого почав сигналити, вимагаючи звільнити дорогу.

Комунальник не відреагував, оскільки був у навушниках. Після цього керманич вийшов із авто, спробував силоміць зняти навушники, а згодом дістав із салону предмет, схожий на дерев’яну биту, та завдав чоловікові чотири удари по голові й спині.

У потерпілого зафіксували легкі тілесні ушкодження. Нападник утік, однак поліцейські оперативно встановили його особу, розшукали та затримали. Йдеться про 32-річного мешканця області.

Яке покарають нападника

Прокуратура повідомила чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

На подію публічно відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він обурився фактом нападу на комунальника під час виконання роботи та закликав містян не проявляти агресію до працівників, які прибирають місто, а за потреби - допомагати їм.

У поліції зазначили, що мотиви своїх дій підозрюваний пояснити не зміг. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Івано-Франківськ та Івано-Франківську область засипало снігом наприкінці минулого тижня. Через це виникла складна дорожня ситуація. Перемети місцями повністю заблокували рух. Поліція закликала водіїв утриматися від поїздок, а дорожні служби працювали у посиленому режимі.

