ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Ивано-Франковске во время уборки снега избили коммунальщика: что грозит нападавшему

Понедельник 12 января 2026 18:30
UA EN RU
В Ивано-Франковске во время уборки снега избили коммунальщика: что грозит нападавшему Фото: Уборка снега (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ивано-Франковске во время уборки снега избили работника коммунальной службы. Инцидент произошел утром 8 января и завершился задержанием нападавшего и взятием его под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

В чем суть конфликта

Как сообщили правоохранители, 63-летний работник КП "Благоустройство" направлялся на работу и нес лопату для расчистки снега. В этот момент сзади подъехал автомобиль, водитель которого начал сигналить, требуя освободить дорогу.

Коммунальщик не отреагировал, поскольку был в наушниках. После этого водитель вышел из авто, попытался силой снять наушники, а затем достал из салона предмет, похожий на деревянную биту, и нанес мужчине четыре удара по голове и спине.

У пострадавшего зафиксировали легкие телесные повреждения. Нападающий скрылся, однако полицейские оперативно установили его личность, разыскали и задержали. Речь идет о 32-летнем жителе области.

Какое наказание понесут нападавшие

Прокуратура сообщила мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

На происшествие публично отреагировал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он возмутился фактом нападения на коммунальщика во время выполнения работы и призвал горожан не проявлять агрессию к работникам, которые убирают город, а при необходимости - помогать им.

В полиции отметили, что мотивы своих действий подозреваемый объяснить не смог. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Ивано-Франковск и Ивано-Франковскую область засыпало снегом в конце прошлой недели. Из-за этого возникла сложная дорожная ситуация. Переметы местами полностью заблокировали движение. Полиция призвала водителей воздержаться от поездок, а дорожные службы работали в усиленном режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск Национальная полиция Офис Генпрокурора
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году