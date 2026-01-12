В Ивано-Франковске во время уборки снега избили коммунальщика: что грозит нападавшему

В Ивано-Франковске во время уборки снега избили работника коммунальной службы. Инцидент произошел утром 8 января и завершился задержанием нападавшего и взятием его под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области .

В чем суть конфликта

Как сообщили правоохранители, 63-летний работник КП "Благоустройство" направлялся на работу и нес лопату для расчистки снега. В этот момент сзади подъехал автомобиль, водитель которого начал сигналить, требуя освободить дорогу.

Коммунальщик не отреагировал, поскольку был в наушниках. После этого водитель вышел из авто, попытался силой снять наушники, а затем достал из салона предмет, похожий на деревянную биту, и нанес мужчине четыре удара по голове и спине.

У пострадавшего зафиксировали легкие телесные повреждения. Нападающий скрылся, однако полицейские оперативно установили его личность, разыскали и задержали. Речь идет о 32-летнем жителе области.

Какое наказание понесут нападавшие

Прокуратура сообщила мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

На происшествие публично отреагировал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он возмутился фактом нападения на коммунальщика во время выполнения работы и призвал горожан не проявлять агрессию к работникам, которые убирают город, а при необходимости - помогать им.

В полиции отметили, что мотивы своих действий подозреваемый объяснить не смог. Досудебное расследование продолжается.