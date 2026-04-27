В Івано-Франківську на один день стане безкоштовним проїзд: хто і коли зможе не платити

У Івано-Франківська 7 травня, у день відзначення 364-ї річниці заснування міста, проїзд у частині громадського транспорту буде безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення виконавчого комітету міської ради.

Йдеться насамперед про комунальний транспорт. Зокрема, комунальне підприємство "Електроавтотранс" має забезпечити безкоштовний проїзд для мешканців і гостей громади на тролейбусних і автобусних маршрутах. Скористатися цією можливістю можна буде протягом усього дня без обмежень.

Водночас зміни торкнуться і частини приватного транспорту, але не для всіх пасажирів. Приватним перевізникам лише рекомендували долучитися до ініціативи та безкоштовно перевозити людей у національному одязі. Це означає, що остаточне рішення про безкоштовний проїзд у маршрутках залежатиме від самих перевізників.

Таким чином, 7 травня більшість поїздок у комунальному транспорті в Івано-Франківську будуть безкоштовними, тоді як у приватних автобусах пільга діятиме вибірково.