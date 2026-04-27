В Ивано-Франковске на один день станет бесплатным проезд: кто и когда сможет не платить
В Ивано-Франковска 7 мая, в день празднования 364-й годовщины основания города, проезд в части общественного транспорта будет бесплатным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение исполнительного комитета городского совета.
Речь идет прежде всего о коммунальном транспорте. В частности, коммунальное предприятие "Электроавтотранс" должно обеспечить бесплатный проезд для жителей и гостей громады на троллейбусных и автобусных маршрутах. Воспользоваться этой возможностью можно будет в течение всего дня без ограничений.
В то же время изменения коснутся и части частного транспорта, но не для всех пассажиров. Частным перевозчикам лишь рекомендовали присоединиться к инициативе и бесплатно перевозить людей в национальной одежде. Это означает, что окончательное решение о бесплатном проезде в маршрутках будет зависеть от самих перевозчиков.
Таким образом, 7 мая большинство поездок в коммунальном транспорте в Ивано-Франковске будут бесплатными, тогда как в частных автобусах льгота будет действовать выборочно.
РБК-Украина ранее рассказывало о повторном повышении стоимости проезда в Ивано-Франковске. С 16 апреля тариф вырос до 25 гривен в зависимости от способа оплаты. Новые цены также установили для транспортных карточек и проездных, а решение объясняют изменениями на рынке топлива и энергоносителей.
Также мы писали, сколько стоит проезд в общественном транспорте по областным центрам Украины. Цены существенно различаются: самый дорогой проезд - в крупных городах (до 25 гривен), тогда как в некоторых городах он значительно дешевле или даже бесплатный, как в Харькове.