В Ивано-Франковске на один день станет бесплатным проезд: кто и когда сможет не платить

15:16 27.04.2026 Пн
2 мин
7 мая большинство поездок в коммунальном транспорте в Ивано-Франковске будут бесплатными
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Общественный транспорт в Ивано-Франковске (facebook.com/EATifua)

В Ивано-Франковска 7 мая, в день празднования 364-й годовщины основания города, проезд в части общественного транспорта будет бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение исполнительного комитета городского совета.

Речь идет прежде всего о коммунальном транспорте. В частности, коммунальное предприятие "Электроавтотранс" должно обеспечить бесплатный проезд для жителей и гостей громады на троллейбусных и автобусных маршрутах. Воспользоваться этой возможностью можно будет в течение всего дня без ограничений.

В то же время изменения коснутся и части частного транспорта, но не для всех пассажиров. Частным перевозчикам лишь рекомендовали присоединиться к инициативе и бесплатно перевозить людей в национальной одежде. Это означает, что окончательное решение о бесплатном проезде в маршрутках будет зависеть от самих перевозчиков.

Таким образом, 7 мая большинство поездок в коммунальном транспорте в Ивано-Франковске будут бесплатными, тогда как в частных автобусах льгота будет действовать выборочно.

РБК-Украина ранее рассказывало о повторном повышении стоимости проезда в Ивано-Франковске. С 16 апреля тариф вырос до 25 гривен в зависимости от способа оплаты. Новые цены также установили для транспортных карточек и проездных, а решение объясняют изменениями на рынке топлива и энергоносителей.

Также мы писали, сколько стоит проезд в общественном транспорте по областным центрам Украины. Цены существенно различаются: самый дорогой проезд - в крупных городах (до 25 гривен), тогда как в некоторых городах он значительно дешевле или даже бесплатный, как в Харькове.

ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление
