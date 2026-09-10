В Івано-Франківську наприкінці вересня можуть бути проблеми з водою: що відомо

За його словами, місто докладає зусиль, щоб зберегти безперервне водопостачання. Водночас через зниження рівня води доводиться проводити технічні роботи, зокрема перепідключати окремі мікрорайони, щоб підтримувати необхідний тиск у мережі.

"Будемо з водою, але треба економити", - наголосив Марцінків.

Чому місто залежить від рівня річок

Особливість Івано-Франківська полягає в тому, що міські водозабори набирають воду з річок, а не зі свердловин. За словами мера, це має як перевагу, так і недолік.

Вода може надходити самопливом, тому навіть під час тривалих відключень електроенергії місто матиме водопостачання. Водночас система сильно залежить від рівня води в річках.

"Нам найбільше треба дощі не в Івано-Франківську, нам треба, щоб в горах були дощі і, відповідно, наповнилися річки водою", - пояснив Марцінків.

Він зазначив, що проблема посухи стосується не лише Івано-Франківська, а й інших міст України. Рівень води в річках також знижується у Східній Європі.

Коли ситуація може погіршитися

За словами Марцінківа, пік посухи очікується наприкінці вересня, якщо дощів і надалі не буде.

Місто має запас води та кілька водозаборів, але цього недостатньо для того обсягу, який зараз необхідний Івано-Франківську.

Комунальні служби працюють над технічними рішеннями, які мають допомогти підсилити тиск води та мережі. Водночас у місті вже відключили всі фонтани та обмежили використання води для технічних потреб.

Мешканців і підприємства закликають максимально економно використовувати воду.