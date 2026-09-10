В Ивано-Франковске в конце сентября могут возникнуть проблемы с водой: что известно

В Ивано-Франковске из-за длительной засухи снизился уровень воды в реках. Город имеет запас воды и несколько водозаборов, однако в отсутствие дождей этого может быть недостаточно для нынешних нужд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире радио "Западный полюс".
По его словам, город прилагает усилия, чтобы сохранить непрерывное водоснабжение. В то же время из-за снижения уровня воды приходится проводить технические работы, в частности, переподключать отдельные микрорайоны, чтобы поддерживать необходимое давление в сети.
"Будем с водой, но нужно экономить", - подчеркнул Марцинкив.
Особенность Ивано-Франковска состоит в том, что городские водозаборы набирают воду из рек, а не со скважин. По словам мэра, это имеет как преимущество, так и недостаток.
Вода может поступать самотеком, поэтому даже во время длительных отключений электроэнергии город будет иметь водоснабжение. В то же время система сильно зависит от уровня воды в реках.
"Нам больше надо дожди не в Ивано-Франковске, нам нужно, чтобы в горах были дожди и, соответственно, наполнились реки водой", - пояснил Марцинкив.
Он отметил, что проблема засухи касается не только Ивано-Франковска, но и других городов Украины. Уровень воды в реках также снижается в Восточной Европе.
По словам Марцинкива, пик засухи ожидается в конце сентября, если дождей и дальше не будет.
Город имеет запас воды и несколько водозаборов, но этого недостаточно для того объема, который сейчас необходим Ивано-Франковску.
Коммунальные службы работают над техническими решениями, которые помогут усилить давление воды и сети. В то же время в городе уже отключили все фонтаны и ограничили использование воды для технических нужд.
Жители и предприятия призывают максимально экономно использовать воду.
Ранее РБК-Украина писало, что украинские реки страдают от маловодия, вызванного в частности длительными периодами жары и изменениями климата. В некоторых водоемах снижение уровня воды уже представляет угрозу для экосистем и водообеспечения населения.
Также мы рассказывали, что из-за длительного маловодия в Украине начали стремительно мелеть не только реки, но и водохранилища. В частности, Днестровское водохранилище приблизилось к исторически низким показателям, а в отдельных городах возникла угроза ограничения водоснабжения.