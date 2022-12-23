В Чернівецькій області зафіксували землетрус: подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що коливання від стихії могли відчувати містяни, які перебували всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

"23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на Марсі також стався землетрус, який був принаймні в п’ять разів сильнішим за минулого рекордсмена.

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