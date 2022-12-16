На Марсі стався найбільший в історії землетрус

В середу, 15 грудня, в американському науковому журналі геонауки повідомили, що землетрус, який стався 4 травня на Марсі, був принаймні в п’ять разів більшим за минулого рекордсмена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на портал Phys.org

"Це, безумовно, був найбільший землетрус, який ми бачили", - сказав Таїчі Кавамура, провідний автор і планетолог з Інституту фізичних досліджень світу в Парижі.

Землетрус на Червоній планеті був зафіксований сейсмометром на борту InSight Mars Lander NASA. Вчені повідомляли, що він тривав "багато годин".

"Енергія, вивільнена цим єдиним землетрусом, еквівалентна кумулятивній енергії від усіх інших землетрусів, які ми бачили досі, і хоча подія відбулася на відстані понад 2000 кілометрів (1200 миль), хвилі, зареєстровані на InSight, були настільки великими, що майже насичували наш сейсмометр", - додав сейсмолог Джон Клінтон зі Швейцарського федерального технологічного інституту.

Сейсмологія на Марсі може дати вченим краще уявлення про те, що лежить під поверхнею планети, включно з водою,а також те, як структурована її кора та глибинні надра. На Червоній планеті як і на Землі, вважається, що більшість виявлених землетрусів відбуваються через рухи розломів.

Найбільший попередній землетрус, що був зареєстрований у серпні 2021 року, мав магнітуду близько 4,2 бала, тоді як травневий землетрус досягнув магнітуди 4,7 бала.