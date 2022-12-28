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В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

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Ивано-Франковская область, Среда 28 декабря 2022 17:44
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение Фото: в Ивано-Франковской области произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Землетрясение произошло неподалеку от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области в 13:51 28 декабря. Его магнитуда составила 2,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен к западу от Делятина на глубине 2 км.

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

По классификации землетрясений он относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, поэтому сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

Напомним, 23 декабря в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0.

Кроме того, недавно на Марсе также произошло землетрясение, которое было по крайней мере в 5 раз сильнее прошлого рекордсмена.

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Ивано-Франковская область
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