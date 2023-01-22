В Івано-Франківській області сьогодні буде чутно вибухи: яка причина

"До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала Онищук.

Нагадаємо, раніше ми попереджали про вибухи в Броварському районі та пояснювали їх причину.

Також раніше жителів Києва попереджали про плановий вибух вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.