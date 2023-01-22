В Ивано-Франковской области сегодня будут слышны взрывы: какая причина

"Вниманию жителей области! Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - написала Онищук.

Напомним, ранее мы предупреждали о взрывах в Броварском районе и объясняли их причину.

Также ранее жителей Киева предупреждали о плановом взрыве ночью.

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