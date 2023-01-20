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Киян попередили про плановий вибух вночі: в яких районах

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Київ, П'ятниця 20 січня 2023 23:02
Киян попередили про плановий вибух вночі: в яких районах Фото: льодові затори на Десні підірвуть вибухівкою (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Вночі київські сапери підірвуть кригу на річці Десна. Звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському та Оболонському районах столиці, а також Вишгородському районі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Через льодохід на Десні в районі села Погреби Вишгородського району на річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах. Щоб вирішити цю проблему, в ніч з 20 на 21 січня 2023 року саперами буде здійснено підрив льодового затору.

Орієнтовний час вибуху 23:00-01:00.

"Прогнозується, що звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час. Тому без паніки! Працюватимуть наші вибухотехніки", - йдеться у повідомленні КМДА.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій. Це відбулося за погодженням із Міністерством оборони України.

Раніше ми писали, що у Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3 °С, що відповідає погоді початку квітня.

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