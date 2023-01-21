У Броварах можливі звуки вибухи. На Десні продовжать підривати льодові затори

За інформацією Київської ОВА, на річці Десна продовжать боротися з льодовими заторами і сьогодні, 21 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

Як зазначається на сайті КОВА, сьогодні, 21 січня, роботи з підриву льоду можуть бути продовжені. У Броварському районі можливо чути звуки вибухів.

"Просимо населення зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Обласна адміністрація нагадує, що 20 січня до ДСНС Київської області надійшла інформація щодо утворення льодового затору на річці Десна поблизу населеного пункту Зазим’я Броварського району.

Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни. Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.

"Розгорнуто штаб для ліквідації події. Проводиться моніторинг акваторії річки Десна. Від ДСНС у Київській області до робіт залучено 28 осіб особового складу та 9 одиниць техніки", - підкреслює Київська ОВА.