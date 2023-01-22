В Івано-Франківській області сьогодні буде чутно вибухи: яка причина

В Івано-Франківській області сьогодні, 22 січня можуть чути звуки вибухів. Причиною тому є проведення військових навчань в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

"До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала Онищук.

Нагадаємо, раніше ми попереджали про вибухи в Броварському районі та пояснювали їх причину.

Також раніше жителів Києва попереджали про плановий вибух вночі.

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