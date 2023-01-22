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В Ивано-Франковской области сегодня будут слышны взрывы: какая причина

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Ивано-Франковская область, Воскресенье 22 января 2023 08:52
В Ивано-Франковской области сегодня будут слышны взрывы: какая причина Фото: в Ивано-Франковской области сегодня будут слышны взрывы из-за учений военных (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Ивано-Франковской области сегодня, 22 января могут слышать звуки взрывов. Причиной тому является проведение военных учений в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

"Вниманию жителей области! Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - написала Онищук.

Напомним, ранее мы предупреждали о взрывах в Броварском районе и объясняли их причину.

Также ранее жителей Киева предупреждали о плановом взрыве ночью.

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