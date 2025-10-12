В Івано-Франківській області зупинили потяг через повідомлення про мінування

Зазначимо, це не перший випадок "замінування" потягів за останні кілька днів. Так, 11 жовтня три поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань.

А 24 вересня хвиля повідомлень про "замінування" захлеснула столицю. Поліція у Києві отримала багато повідомлень про нібито вибухівку в різних районах, в тому числі в школах та торгівельних центрах.