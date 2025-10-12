RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Ивано-Франковской области остановили поезд из-за сообщения о минировании

Иллюстративное фото: после обследования поезда взрывчатки не нашли (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Полицейские провели полную проверку пассажирского поезда "Черновцы - Ивано-Франковск - Запорожье" после сообщений о его заминировании. Взрывоопасных предметов не найдено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Ивано-Франковской области.

Отмечается, что правоохранительные органы получили информацию о заминировании поезда "Черновцы - Ивано-Франковск - Запорожье". Движение поезда остановили на станции "Бурштын", пассажиров эвакуировали.

Проверка, проведенная снаружи и внутри вагонов поезда взрывотехниками и кинологическими подразделениями, а также другими соответствующими службами, не обнаружила там никаких взрывоопасных предметов. Поэтому поезд вернули к привычному курсированию по маршруту.

 

Отметим, это не первый случай "заминирования" поездов за последние несколько дней. Так, 11 октября три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.

А 24 сентября волна сообщений о "заминировании" захлестнула столицу. Полиция в Киеве получила много сообщений о якобы взрывчатке в разных районах, в том числе в школах и торговых центрах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полицияИвано-Франковская область