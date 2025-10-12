В Ивано-Франковской области остановили поезд из-за сообщения о минировании

Отметим, это не первый случай "заминирования" поездов за последние несколько дней. Так, 11 октября три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.

А 24 сентября волна сообщений о "заминировании" захлестнула столицу. Полиция в Киеве получила много сообщений о якобы взрывчатке в разных районах, в том числе в школах и торговых центрах.