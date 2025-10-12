ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Івано-Франківській області зупинили потяг через повідомлення про мінування

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 21:12
UA EN RU
В Івано-Франківській області зупинили потяг через повідомлення про мінування Ілюстративне фото: після обстеження потягу вибухівки не знайшли (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Поліцейські провели повну перевірку пасажирського потяга "Чернівці - Івано-Франківськ - Запоріжжя" після повідомлень про його замінування. Вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Івано-Франківської області.

Зазначається, що правоохоронні органи отримали інформацію про замінування потяга "Чернівці - Івано-Франківськ - Запоріжжя". Рух потяга зупинили на станції "Бурштин", пасажирів евакуювали.

Перевірка, проведена зовні та всередині вагонів потягу вибухотехніками та кінологічними підрозділами, а також іншими відповідними службами, не виявила там жодних вибухонебезпечних предметів. Тому потяг повернули до звичного курсування маршрутом.

Зазначимо, це не перший випадок "замінування" потягів за останні кілька днів. Так, 11 жовтня три поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань.

А 24 вересня хвиля повідомлень про "замінування" захлеснула столицю. Поліція у Києві отримала багато повідомлень про нібито вибухівку в різних районах, в тому числі в школах та торгівельних центрах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Івано-Франківська область
Новини
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить