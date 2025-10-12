В Івано-Франківській області зупинили потяг через повідомлення про мінування

Поліцейські провели повну перевірку пасажирського потяга "Чернівці - Івано-Франківськ - Запоріжжя" після повідомлень про його замінування. Вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Івано-Франківської області.

Перевірка, проведена зовні та всередині вагонів потягу вибухотехніками та кінологічними підрозділами, а також іншими відповідними службами, не виявила там жодних вибухонебезпечних предметів. Тому потяг повернули до звичного курсування маршрутом.

Зазначимо, це не перший випадок "замінування" потягів за останні кілька днів. Так, 11 жовтня три поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань.

А 24 вересня хвиля повідомлень про "замінування" захлеснула столицю. Поліція у Києві отримала багато повідомлень про нібито вибухівку в різних районах, в тому числі в школах та торгівельних центрах.