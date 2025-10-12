В Ивано-Франковской области остановили поезд из-за сообщения о минировании

Полицейские провели полную проверку пассажирского поезда "Черновцы - Ивано-Франковск - Запорожье" после сообщений о его заминировании. Взрывоопасных предметов не найдено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Ивано-Франковской области.

Проверка, проведенная снаружи и внутри вагонов поезда взрывотехниками и кинологическими подразделениями, а также другими соответствующими службами, не обнаружила там никаких взрывоопасных предметов. Поэтому поезд вернули к привычному курсированию по маршруту.

Отметим, это не первый случай "заминирования" поездов за последние несколько дней. Так, 11 октября три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.

А 24 сентября волна сообщений о "заминировании" захлестнула столицу. Полиция в Киеве получила много сообщений о якобы взрывчатке в разных районах, в том числе в школах и торговых центрах.