Главная » Новости » Происшествия

В Ивано-Франковской области остановили поезд из-за сообщения о минировании

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 21:12
В Ивано-Франковской области остановили поезд из-за сообщения о минировании Иллюстративное фото: после обследования поезда взрывчатки не нашли (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Полицейские провели полную проверку пассажирского поезда "Черновцы - Ивано-Франковск - Запорожье" после сообщений о его заминировании. Взрывоопасных предметов не найдено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Ивано-Франковской области.

Отмечается, что правоохранительные органы получили информацию о заминировании поезда "Черновцы - Ивано-Франковск - Запорожье". Движение поезда остановили на станции "Бурштын", пассажиров эвакуировали.

Проверка, проведенная снаружи и внутри вагонов поезда взрывотехниками и кинологическими подразделениями, а также другими соответствующими службами, не обнаружила там никаких взрывоопасных предметов. Поэтому поезд вернули к привычному курсированию по маршруту.

Отметим, это не первый случай "заминирования" поездов за последние несколько дней. Так, 11 октября три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.

А 24 сентября волна сообщений о "заминировании" захлестнула столицу. Полиция в Киеве получила много сообщений о якобы взрывчатке в разных районах, в том числе в школах и торговых центрах.

