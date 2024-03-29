В Івано-Франківській області чутно звуки вибухів, - ЗМІ

Близько 03:50 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет із російських Ту-95МС.

До того була масована атака ударними БПЛА.

Повідомлялося про роботу ППО у Львівській області.

Вибухи лунали і у Хмельницькій області, а також у Дніпрі та Кам'янському районі Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

Згодом з'явилася інформація про повторні вибухи у Дніпрі.

Польські військові повідомили про зліт авіації через ракетну атаку по Україні.

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