В Івано-Франківській області чутно звуки вибухів, - ЗМІ

Під час російської ракетної атаки на Україну звуки вибухів пролунали в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Близько 03:50 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет із російських Ту-95МС.
До того була масована атака ударними БПЛА.
Повідомлялося про роботу ППО у Львівській області.
Вибухи лунали і у Хмельницькій області, а також у Дніпрі та Кам'янському районі Дніпропетровської області. В результаті є поранений.
Згодом з'явилася інформація про повторні вибухи у Дніпрі.
Польські військові повідомили про зліт авіації через ракетну атаку по Україні.
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