На Івано-Франківщині стався землетрус

Сейсмічна активність в Україні

Нагадаємо, сейсмологи регулярно фіксують підземні поштовхи в західних регіонах України. Зазвичай ці землетруси мають невелику магнітуду і належать до класу невідчутних.

Зокрема, раніше підземні поштовхи фіксували в інших областях.

Наприкінці серпня 2026 року на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,7. Епіцентр знаходиться у Рахівській громаді.

У червні 2025 року у Закарпатській області зафіксували два землетруси поспіль. Тоді поштовхи також були невідчутними для місцевих жителів.

У серпні 2023 року сейсмологи зафіксували землетрус на Буковині. Підземний поштовх стався в районі села Балківці Чернівецької області.