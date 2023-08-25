В Україні зафіксували землетрус: де саме

Сейсмологи зафіксували землетрус на заході України. Підземний поштовх стався в районі села Балківці Чернівецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Підземний поштовх стався о 22:29 у четвер, 24 серпня. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 км. Магнітуда поштовху 1,6 бала за шкалою Ріхтера. Він відноситься до невідчутних, тому не несе загрози для людей.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.

Останній землетрус у Чернівецькій області фіксували 21 січня 2023 року. Тоді магнітуда становила 3,1 бала.

Нагадаємо, 16 серпня у Закарпатській області сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала. Він стався за 23 км на схід від Ужгорода.

Також на Закарпатті 31 липня стався землетрус магнітудою 2,1 бала за 6 км на захід від міста Свалява.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.