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У Закарпатській області зафіксували два землетруси: що відомо

Неділя 01 червня 2025 11:33
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У Закарпатській області зафіксували два землетруси: що відомо Фото: Землетрус у Закарпатській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Закарпатській області зафіксували два землетруси. Поштовхи були невідчутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.

Вчора, 31 травня 2025 року Головний центр спеціального контролю зафіксував два землетруси на території Закарпатської області.

У Закарпатській області зафіксували два землетруси: що відомо

Фото: На Закарпатті зафіксували два землетруси (gcsk.gov.ua)

Обидва поштовхи сталися на глибині 5 км і мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера.

Джерело землетрусу знаходилось в районі села в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області.

За класифікацією ці землетруси відносяться до невідчутних - їх не відчули люди, а зафіксували лише сейсмографи.

У Закарпатській області зафіксували два землетруси: що відомо

Фото: На Закарпатті зафіксували два землетруси (gcsk.gov.ua)

Інтенсивність коливань була низькою, щоб спричинити будь-які пошкодження або занепокоєння серед населення.

Раніше РБК-Україна розповідало, що землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня поблизу Мандалая у М’янмі. Він спричинив значні руйнування в одній з найбідніших країн світу. Щонайменше 4521 людина отримала поранення. Також було зафіксовано афтершок магнітудою 5,1.

1 квітня стало відомо, що кількість загиблих перевищила 2700 осіб, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти.

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