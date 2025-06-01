У Закарпатській області зафіксували два землетруси: що відомо

У Закарпатській області зафіксували два землетруси. Поштовхи були невідчутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю .

Вчора, 31 травня 2025 року Головний центр спеціального контролю зафіксував два землетруси на території Закарпатської області.

Фото: На Закарпатті зафіксували два землетруси (gcsk.gov.ua)

Обидва поштовхи сталися на глибині 5 км і мали магнітуду близько 2,0 за шкалою Ріхтера.

Джерело землетрусу знаходилось в районі села в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області.

За класифікацією ці землетруси відносяться до невідчутних - їх не відчули люди, а зафіксували лише сейсмографи.

Фото: На Закарпатті зафіксували два землетруси (gcsk.gov.ua)

Інтенсивність коливань була низькою, щоб спричинити будь-які пошкодження або занепокоєння серед населення.