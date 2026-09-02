В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Сейсмическая активность в Украине

Напомним, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в западных регионах Украины. Обычно эти землетрясения имеют небольшую магнитуду и относятся к классу неощутимых.

В частности, ранее подземные толчки фиксировались в других областях.

В конце августа 2026 года в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,7. Эпицентр находится в Раховской общине.

В июне 2025 года в Закарпатской области зафиксировали два землетрясения подряд. Тогда толчки тоже были неощутимы для местных жителей.

В августе 2023 года сейсмологи зафиксировали землетрясение на Буковине. Подземный толчок произошел в районе села Балковцы Черновицкой области.