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На Закарпатті зафіксували землетрус

21:47 26.08.2026 Ср
1 хв
Це не перший землетрус у 2026 році у даному регіоні України
aimg Олена Бджола
На Закарпатті зафіксували землетрус Фото: На Закарпатті стався землетрус (Getty Images)
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У Рахівській громаді Закарпатської області 26 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус у Закарпатті

Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи о 18:44 на глибині 7 кілометрів.

За класифікацією цей землетрус належить до невідчутних, зауважили у центрі.

Науковці заспокоюють: коливання зареєструвала лише високоточна приладова техніка спеціалістів. Тож більшість мешканців району та туристів навіть не помітили жодних змін у довкіллі.

Не перший землетрус

Протягом року сейсмологи Головного центру спеціального контролю неодноразово реєстрували слабкі підземні поштовхи в регіоні:

  • 18 червня: Берегівський район - магнітуда 1,6.
  • 15 червня: Закарпатська область - магнітуда 1,8.
  • 12 травня: Хустський район - нічний землетрус о 01:08.
  • 8 травня: район міста Виноградів.
  • 20 січня: Мукачівський район - найпомітніший за рік, магнітуда 3,0.
  • 10 лютого: поблизу Мукачева - магнітуда 1,7.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області 8 серпня стався землетрус магнітудою 1,4. Найближчий населений пункт, де відбулись підземні поштовхи - село Іспас.

Також повідомлялося, що неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.

Крім того, у Полтавській області ввечері 28 березня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,2 сталися у Полтавському районі.

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