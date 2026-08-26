На Закарпатті зафіксували землетрус

У Рахівській громаді Закарпатської області 26 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус у Закарпатті

Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи о 18:44 на глибині 7 кілометрів.

За класифікацією цей землетрус належить до невідчутних, зауважили у центрі.

Науковці заспокоюють: коливання зареєструвала лише високоточна приладова техніка спеціалістів. Тож більшість мешканців району та туристів навіть не помітили жодних змін у довкіллі.

Не перший землетрус

Протягом року сейсмологи Головного центру спеціального контролю неодноразово реєстрували слабкі підземні поштовхи в регіоні:

18 червня: Берегівський район - магнітуда 1,6.

15 червня: Закарпатська область - магнітуда 1,8.

12 травня: Хустський район - нічний землетрус о 01:08.

8 травня: район міста Виноградів.

20 січня: Мукачівський район - найпомітніший за рік, магнітуда 3,0.

10 лютого: поблизу Мукачева - магнітуда 1,7.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області 8 серпня стався землетрус магнітудою 1,4. Найближчий населений пункт, де відбулись підземні поштовхи - село Іспас.

Також повідомлялося, що неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.