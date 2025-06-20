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Івана Купала 2025: де в Києві відчути справжню магію стародавнього обряду

П'ятниця 20 червня 2025 10:31
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Івана Купала 2025: де в Києві відчути справжню магію стародавнього обряду У Києві влаштують обрядове Купала-шоу (фото: VDNG)
Автор: Фелікс Коркін

Свято Івана Купала цьогоріч у Києві набуде нового звучання - глибокого, чуттєвого й обрядового. 21 та 22 червня культурний простір "В’ЯВА" на ВДНГ запрошує на дводенний фестиваль "Свято Купала", який обіцяє більше, ніж просто розваги: це буде зустріч з українською містикою, символікою та власними емоціями через музику, обереги, вогонь і традиції.

Більше про святкування Івана Купала на ВДНГ - в матеріалі РБК-Україна.

Що чекає на гостей фестивалю

Формат передбачає повну свободу вибору: відвідувачі зможуть зануритися в обрядові дійства або спокі

Програма охоплює лекції про магію природи, фольклорний спів, купальські символи, жіночі обряди та міфічні постаті - від відьом до русалок.

Майстер-класи дозволять власноруч сплести вінок за характером - "мавчин", "русалчин" чи барвінковий, створити глиняну чашку або викувати залізний талісман.

А найголовніше - все це відбуватиметься у просторі, де нічого не є просто шоу: учасник стає частиною ритуалу.

Івана Купала 2025: де в Києві відчути справжню магію стародавнього обрядуУ Києві влаштують обрядове Купала-шоу (фото: VDNG)

Сцена, що об’єднує покоління

На великій сцені виступатимуть фольклорні гурти з усієї України. Чернігівське "Михайлове Чудо" представить автентичні співи з діалектами, "Баламути" занурять у народні танці, "Будимир", "Вільце" й "ЯсноКрасно" згадають дитячі ігри та пісні з елементами сучасного звучання.

Кульмінацією обох днів стане обряд "Купальське дерево" у виконанні гурту "Володар". Це реконструкція давніх дійств із прикрашанням дерева, хороводами, іграми та спаленням символічної "відьми".

Унікальність у тому, що кожен день - це окрема варіація: у суботу - поліська традиція, у неділю - лівобережна.

Івана Купала 2025: де в Києві відчути справжню магію стародавнього обрядуВ Києві свято Івана купала святкуватимуть концертом (фото: VDNG)

Хедлайнери: Yurcash і Марина Круть

Суботній вечір завершить гурт Yurcash - дотепний, панковий і фолково-зухвалий. Їхні пісні, як "Жовтий скотч" чи "Менуети", звучатимуть надзвичайно виразно на фоні нічного вогнища.

А в неділю сцену закриє Марина Круть - з її бандурою, ніжністю й голосом, який з'єднує минуле й теперішнє в одній музичній історії.

Івана Купала 2025: де в Києві відчути справжню магію стародавнього обрядуАфіша свята Івана Купала на ВДНГ

Що треба знати про свято Івана Купала: магія вогню, води та кохання

Івана Купала - одне з найпоетичніших і найзагадковіших свят української традиції. Воно поєднує дохристиянські обряди із символікою очищення, родючості, сили природи й людських почуттів.

У 2025 році Івана Купала припадає на ніч із 23 на 24 липня - саме в цей час, за народними віруваннями, природа досягає піку своєї енергії.

Івана Купала - це містерія вогню, води, трав і сонця. Свято пов’язане з літнім сонцестоянням і відзначається в період, коли, за повір’ям, вода має цілющу силу, вогонь очищує, а рослини набувають магічних властивостей.

Головні символи:

  • Багаття (очищення від усього злого, захист і перевірка сили духу)
  • Вода (елемент оновлення, очищення і ворожіння)
  • Квітка папороті (міфічна рослина, що цвіте лише в ніч на Купала і приносить тому, хто знайде її, щастя й дар бачити приховане)
  • Купальський вінок (не просто прикраса, а символ жіночої долі, який дівчата пускають на воду, ворожачи на кохання).

Купальські обряди та традиції:

  • Стрибки хлопців і дівчат через вогонь, щоб очиститися й зміцнити зв’язок із партнером
  • Пускання вінків на воду (дівчата ворожать, куди попливе їхній вінок - туди й доля)
  • Пошук цвіту папороті (хоча ця рослина не цвіте, нічні пошуки мають сакральне значення - як подорож до внутрішньої сили)
  • Гуртування спільноти з піснями і хороводами навколо спільного джерела - природи, звичаю, ритму.

Що не можна робити на Івана Купала

Не варто спати в ніч на Купала. Вважається, що в цю ніч активізуються нечисті сили, відьми та русалки.

Треба уникати конфліктів, сварок, поганих думок. Усе це, за віруваннями, може залишити слід на наступний рік.

Наші предки вірили, що не ламати траву і не зривати квіти без потреби, адже саме цієї ночі вони мають найбільшу силу, тож варто збирати лише з наміром і вдячністю.

У сучасному форматі Івана Купала - це можливість зануритися в українські традиції, розкрити свою чуттєвість, відчути зв’язок із предками та природою - через пісню, танець, дотик до глини й силу ритуалу.

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