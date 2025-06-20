Ивана Купала 2025: где в Киеве ощутить настоящую магию древнего обряда

Праздник Ивана Купала в этом году в Киеве приобретет новое звучание - глубокое, чувственное и обрядовое. 21 и 22 июня культурное пространство "В'ЯВА" на ВДНХ приглашает на двухдневный фестиваль "Праздник Купала", который обещает больше, чем просто развлечения: это будет встреча с украинской мистикой, символикой и собственными эмоциями через музыку, обереги, огонь и традиции.

Больше о праздновании Ивана Купала на ВДНХ - в материале РБК-Украина .

Что ждет гостей фестиваля

Формат предусматривает полную свободу выбора: посетители смогут окунуться в обрядовые действа или спокойствие

Программа включает лекции о магии природы, фольклорное пение, купальские символы, женские обряды и мифические фигуры - от ведьм до русалок.

Мастер-классы позволят собственноручно сплести венок по характеру - "мавчин", "русалчин" или барвинковый, создать глиняную чашку или выковать железный талисман.

А самое главное - все это будет происходить в пространстве, где ничего не является просто шоу: участник становится частью ритуала.

В Киеве устроят обрядовое Купала-шоу (фото: VDNG)

Сцена, объединяющая поколения

На большой сцене будут выступать фольклорные группы со всей Украины. Черниговское "Михайлово Чудо" представит аутентичные песни с диалектами, "Баламуты" погрузят в народные танцы, "Будимир", "Вильце" и "ЯсноКрасно" вспомнят детские игры и песни с элементами современного звучания.

Кульминацией обоих дней станет обряд "Купальское дерево" в исполнении группы "Володар". Это реконструкция древних действ с украшением дерева, хороводами, играми и сожжением символической "ведьмы".

Уникальность в том, что каждый день - это отдельная вариация: в субботу - полесская традиция, в воскресенье - левобережная.

В Киеве праздник Ивана купала будут праздновать концертом (фото: VDNG)

Хедлайнеры: Yurcash и Марина Круть

Субботний вечер завершит группа Yurcash - остроумная, панковая и фолково-зубоватая. Их песни, как "Желтый скотч" или "Менуэты", будут звучать чрезвычайно выразительно на фоне ночного костра.

А в воскресенье сцену закроет Марина Круть - с ее бандурой, нежностью и голосом, который соединяет прошлое и настоящее в одной музыкальной истории.

Афиша праздника Ивана Купала на ВДНХ

Что нужно знать о празднике Ивана Купала: магия огня, воды и любви

Ивана Купала - один из самых поэтичных и загадочных праздников украинской традиции. Он сочетает дохристианские обряды с символикой очищения, плодородия, силы природы и человеческих чувств.

В 2025 году Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июля - именно в это время, по народным верованиям, природа достигает пика своей энергии.

Ивана Купала - это мистерия огня, воды, трав и солнца. Праздник связан с летним солнцестоянием и отмечается в период, когда, по поверью, вода обладает целебной силой, огонь очищает, а растения приобретают магические свойства.

Главные символы:

Костер (очищение от всего злого, защита и проверка силы духа)

Вода (элемент обновления, очищения и гадания)

Цветок папоротника (мифическое растение, которое цветет только в ночь на Купала и приносит тому, кто найдет его, счастье и дар видеть скрытое)

Купальский венок (не просто украшение, а символ женской судьбы, который девушки пускают на воду, гадая на любовь).

Купальские обряды и традиции:

Прыжки парней и девушек через огонь, чтобы очиститься и укрепить связь с партнером

Пускание венков на воду (девушки гадают, куда поплывет их венок - туда и судьба)

Поиск цвета папоротника (хотя это растение не цветет, ночные поиски имеют сакральное значение - как путешествие к внутренней силе)

Объединение сообщества с песнями и хороводами вокруг общего источника - природы, обычая, ритма.

Что нельзя делать на Ивана Купала

Не стоит спать в ночь на Купала. Считается, что в эту ночь активизируются нечистые силы, ведьмы и русалки.

Надо избегать конфликтов, ссор, плохих мыслей. Все это, по верованиям, может оставить след на следующий год.

Наши предки верили, что не ломать траву и не срывать цветы без надобности, ведь именно этой ночью они имеют наибольшую силу, поэтому стоит собирать только с намерением и благодарностью.

В современном формате Ивана Купала - это возможность окунуться в украинские традиции, раскрыть свою чувственность, почувствовать связь с предками и природой - через песню, танец, прикосновение к глине и силу ритуала.