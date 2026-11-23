Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати обговорення під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine.

Як зазначається, від стану цих доріг залежать вантажні перевезення, робота українського бізнесу, сполучення з портами та Європейським Союзом, а також військова логістика.



Так, під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine у Варшаві Іван Федоров обговорив із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку можливості фінансування проєкту на трасі М-05 та подальших робіт на М-06.



За результатами переговорів сторони домовилися оперативно опрацювати можливі механізми фінансування.



Для України це стратегічне питання. М-05 забезпечує сполучення столиці з півднем країни та портовою інфраструктурою. М-06 - один із головних транспортних коридорів у напрямку Європейського Союзу.



Щодня цими маршрутами перевозять продукцію українських підприємств, аграрні вантажі, пальне та гуманітарну допомогу. Вони мають критичне значення і для забезпечення потреб оборони.



Будь-які обмеження руху чи аварійні ділянки означають додаткові витрати для перевізників, бізнесу та держави.



Саме тому відновлення М-05 і М-06 визначено серед першочергових завдань Агентства.

Що вже зроблено

Із березня на трасі М-06 відновлено 265 км дорожнього покриття в Київській, Житомирській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях.



На трасі М-05 забезпечено комфортний проїзд на понад 300 км у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.



Також після шестирічної перерви відновлено роботи на Північному обході Житомира. Це 22,4 км дороги, яку розширюють із двох до чотирьох смуг руху. Будівництво мосту через річку Кам’янка виконано на 90%.



Водночас поточні ремонти не вирішують проблему довгострокового утримання стратегічних магістралей.

Чому необхідне міжнародне фінансування

Заплановані на 2027 рік бюджетні ресурси дозволять підтримувати дорожню мережу в належному стані, але не забезпечать можливості для масштабної реконструкції, розбудови та капітальних ремонтів.



Тому Іван Федоров визначає залучення міжнародних інвестицій одним із ключових напрямів роботи Агентства відновлення.



Йдеться про перехід від щорічного усунення аварійних ділянок до комплексного відновлення транспортних коридорів із прогнозованим фінансуванням та довгостроковим результатом.



"М-05 та М-06 - це стратегічні маршрути, від яких залежить стабільність української економіки та логістики. Наше завдання — забезпечити їх належний стан і знайти ресурси для комплексної модернізації. Саме тому ведемо переговори з міжнародними фінансовими партнерами. Нам потрібні рішення, які працюватимуть не один сезон, а на роки вперед", — зазначає Іван Федоров.

Нові підходи до управління дорогами

Паралельно Агентство працює над удосконаленням системи контролю якості дорожніх робіт.

Один із напрямів - впровадження автоматизованого моніторингу стану дорожнього покриття. Це дозволить визначати пріоритетність ремонтів на основі об’єктивних даних, транспортного навантаження та стратегічного значення маршрутів.

Важливо оцінювати не лише кількість відремонтованих кілометрів, а й термін їхньої експлуатації та якість виконаних робіт.

Залучення міжнародного фінансування та зміна підходів до управління дорожньою інфраструктурою мають забезпечити Україні стабільні транспортні коридори, необхідні для роботи економіки, оборони та інтеграції з Європейським Союзом.