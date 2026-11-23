Как отмечается, от этих дорог зависят грузовые перевозки, работа украинского бизнеса, сообщения с портами и Европейским Союзом, а также военная логистика.



Так, на международной конференции ReBuild Ukraine в Варшаве Иван Федоров обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития возможности финансирования проекта на трассе М-05 и последующих работ на М-06.



По результатам переговоров стороны договорились оперативно проработать возможные механизмы финансирования.



Для Украины это стратегический вопрос. М-05 обеспечивает соединение столицы с югом страны и портовой инфраструктурой. М-06 – один из главных транспортных коридоров в направлении Европейского Союза.



Ежедневно по этим маршрутам перевозят продукцию украинских предприятий, аграрные грузы, горючее и гуманитарную помощь. Они имеют критическое значение для обеспечения потребностей обороны.



Любое ограничение движения или аварийные участки означают дополнительные расходы для перевозчиков, бизнеса и государства.



Именно поэтому обновление М-05 и М-06 определено среди первоочередных задач Агентства.

Что уже сделано

С марта на трассе М-06 восстановлено 265 км дорожного покрытия в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях.



На трассе М-05 обеспечен комфортный проезд более чем на 300 км в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.



Также после шестилетнего перерыва возобновлены работы на Северном обходе Житомира. Это 22,4 км дороги, расширяемой с двух до четырех полос движения. Строительство моста через реку Каменка выполнено на 90%.



В то же время, текущие ремонты не решают проблему долгосрочного содержания стратегических магистралей.

Почему необходимо международное финансирование

Планируемые на 2027 год бюджетные ресурсы позволят поддерживать дорожную сеть в надлежащем состоянии, но не обеспечат возможности для масштабной реконструкции, строительства и капитальных ремонтов.



Поэтому Иван Федоров определяет привлечение международных инвестиций одним из ключевых направлений работы Агентства обновления.



Речь идет о переходе от ежегодного отстранения аварийных участков к комплексному восстановлению транспортных коридоров с прогнозируемым финансированием и долгосрочным результатом.



"М-05 и М-06 – это стратегические маршруты, от которых зависит стабильность украинской экономики и логистики. Наша задача – обеспечить их надлежащее состояние и найти ресурсы для комплексной модернизации. Именно поэтому ведем переговоры с международными финансовыми партнерами. Нам нужны решения, которые будут работать не один сезон, а на годы вперед", – отмечает Иван Федоров.

Новые подходы к управлению дорогами

Параллельно Агентство работает над усовершенствованием системы контроля качества дорожных работ.

Одно из направлений – внедрение автоматизированного мониторинга состояния дорожного покрытия. Это позволит определять приоритетность ремонтов на основе объективных данных, транспортной погрузки и стратегического значения маршрутов.

Важно оценивать не только количество отремонтированных километров, но и срок эксплуатации и качество выполненных работ.

Привлечение международного финансирования и изменение подходов к управлению дорожной инфраструктурой должны обеспечить стабильные транспортные коридоры, необходимые для работы экономики, обороны и интеграции с Европейским Союзом.