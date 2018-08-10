Итоговый документ июльского саммита НАТО подготовили до приезда Трампа, - NYT

Советник Трампа настоял на подготовке коммюнике саммита НАТО до его приезда

Послы стран-участниц НАТО подготовили итоговый документ июльского саммита в Брюсселе до приезда на него президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и американских чиновников.

Сообщается, что спустя несколько недель после отказа Трампа подписывать итоговый документ саммита G7 в Канаде его советник по национальной безопасности Джон Болтон попросил послов НАТО согласовать коммюнике до начала саммита в Брюсселе. По данным источников, на такие меры американская сторона пошла для сохранения отношений между Вашингтоном и НАТО.

Источники NYT отметили, что за несколько недель до саммита Болтон через посла США в НАТО передал предложение о подготовке коммюнике до начала поездки Трампа в Европу. Перед саммитом на встрече с послами генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал эту идею. В итоге текст коммюнике был готов за несколько дней до старта саммита.

Отметим, саммит НАТО проходил в Брюсселе с 10 до 12 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сенате США предлагают ограничить Трампа в возможности выхода из НАТО. В частности, законопроект предлагает запретить ему принимать решение о выходе из НАТО без одобрения верхней палаты Конгресса.

Кроме того, после саммита НАТО американский президент заявил, что после вступления Черногории в альянс она может втянуть страны НАТО в войну с Россией.