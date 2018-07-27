В Сенате США предлагают ограничить Трампа в возможности выхода из НАТО

Сенаторы раскритиковали Трампа за "ненадлежащее обращение" с союзниками по НАТО

В Сенате США предлагают ограничить президента Дональда Трампа в возможности выхода страны из НАТО. Об этом пишет газета The Washington Post.

Сообщается, что члены комитета Сената США по международным отношениям республиканец Кори Гарднер и демократ Тим Кейн, а также глава комитета Сената по Вооруженным силам, республиканец Джон Маккейн и демократ Джек Рид представили соответствующий законопроект. В частности, документ предлагает запретить президенту США принимать решение о выходе из НАТО без одобрения верхней палаты Конгресса.

"К сожалению, обращение президента Трампа с нашими ближайшими союзниками вызвало сомнения в приверженности США трансатлантическому альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон срочно необходим для того, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия Сената", - заявил Маккейн.

Также сообщается, что законопроект предусматривает, что для выхода страны из НАТО президент должен заручиться двумя третями голосов Сената.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что США могут выйти из НАТО, "но необходимости в этом нет".